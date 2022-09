Luísa Sonza encarna ‘roqueira-cachorra’ – e incendeia o Rock in Rio

No dia mais pop do Rock in Rio 2022, os veteranos do Jota Quest abriram o Palco Mundo, principal do evento, mas foi a atração do palco vizinho que esquentou, em seguida, o tempo chuvoso do Rio de Janeiro. Fazendo sua estreia no festival, a funkeira Luísa Sonza transformou seu característico rebolado em uma atitude de “roqueira cachorra”, com roupas de couro e uma baterista enérgica dando o tom da mudança na sonoridade das canções. Depois, a gaúcha ainda mostrou habilidades na guitarra em um solo inspirado.

A plateia, enlouquecida, entoou todas as letras, do começo ao fim do show. Até mesmo quando Luísa recebeu no palco a convidada especial – que merecia um show só dela: a pop Marina Sena. Outra cantora dividiu em seguida os holofotes com Luísa. A sertaneja Marília Mendonça, que morreu aos 24 anos, em 2021, foi homenageada no telão com imagens da gravação da música Melhor Sozinha, parceria entre ela e a funkeira.

Como não poderia deixar de ser, Luísa terminou o show com o funk que a fez famosa, acompanhada de um corpo de bailarinos de requebrado solto e letras que envolviam muitos convites para ir “até o chão”.