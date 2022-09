A estreante que investiu pesado para ‘causar’ no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A gaúcha Luísa Sonza, de 24 anos, promete ser uma das sensações do Palco Sunset nesta edição do Rock in Rio. Para sua apresentação na tarde deste domingo, 4, ela investiu pesado: da cenografia ao corpo de bailarinos. Entre as surpresas previstas, haverá uma passarela de vários andares para que ela apresente sua performance.

A estrutura e a cenografia da estreante no festival prometem causar grande impacto. Entre os atributos que chamaram a atenção dos produtores do evento, estão as mensagens de liberdade e empoderamento que a cantora traz em suas canções, dialogando com o público de sua geração.

Com mais de trinta milhões de seguidores somente no Instagram, Luísa pode repetir o sucesso que, em 2019, fez Iza no mesmo palco – e que acabou a credenciando nesta edição para se apresentar no lugar principal, o Palco Mundo.

Luísa terá como convidada a cantora mineira e também estreante no festival, Marina Sena. Será a segunda atração do dia no Sunset, que fecha a programação com uma homenagem a Gilberto Gil.

