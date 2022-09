A emocionante homenagem a Marília Mendonça em show no RIR

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

No fim da tarde deste domingo, 4, no Palco Sunset do Rock in Rio, a cantora Luísa Sonsa se emocionou ao lembrar da amiga Marília Mendonça, que morreu em um trágico acidente aéreo em novembro de 2021. Antes de cantar a música “Melhor Sozinha”, que gravou com Marília, Luísa, com os olhos marejados, falou com o público. “Uma vez uma grande amiga minha me disse que amor entre duas pessoas não é uma necessidade, é uma escolha. Eu gosto de você mas eu não preciso de você”, disse a cantora, enquanto passavam fotos e vídeos de Mendonça no telão atrás dela. Emocionante.

