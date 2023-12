Iron Maiden confirma volta ao Brasil com show único em São Paulo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Ícone do heavy metal, o grupo britânico Iron Maiden anunciou na manhã desta terça-feira, 12 de dezembro, que trará sua 26ª turnê para o Brasil em 6 de dezembro de 2024, daqui pouco menos de um ano. A apresentação única ocorre em São Paulo, no estádio Allianz Parque, e terá a banda dinamarquesa Volbeat como ato de abertura. Os ingressos começam a ser vendidos no site LivePass às 10h do dia 18 de dezembro, próxima segunda-feira, em lote exclusivo para clientes do cartão Santander. Já a venda geral se inicia dois dias depois.

A turnê The Future Past celebra o mais recente disco da banda, Senjutsu, mas também recupera faixas e referências do clássico Somewhere in Time, de 1986, como Wasted Years e Stranger in a Strange Land, entre outros sucessos. A apresentação dura por volta de 1 hora e 40 minutos.

Recentemente, o vocalista do grupo, Bruce Dickinson, passou pelo Brasil para divulgar seu trabalho solo no evento CCXP. Em entrevista a VEJA, ele afirmou que o Brasil e o México são dois dos países cuja base de fãs é mais dedicada: “Não é preciso fazer propaganda ou nenhum anúncio para que cada show do Iron Maiden lote”. De 24 de abril a 4 de maio, ele faz shows da turnê The Mandrake Project em Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto e São Paulo.

O retorno do grupo ao país ocorre apenas dois anos depois de suas últimas apresentações por aqui, ocorridas em setembro de 2022, quando foram headliners do festival Rock In Rio e encabeçaram outros shows em cidades brasileiras.

