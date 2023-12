Os detalhes do clipe inédito do trabalho solo de Bruce Dickinson

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O vocalista do Iron Maiden, Bruce Dickinson, que fez uma palestra nesta quinta-feira, 30, na CCXP, revelou o videoclipe da música Afterglow of Ragnarok, que estará em seu novo trabalho solo, The Mandrake Project. O álbum completo será lançado no dia 1 de março de 2024 e terá dez faixas.

O trabalho conta uma história que se desenrola no disco e também em uma série de 12 histórias em quadrinhos. Em entrevista a VEJA, o cantor contou que não é necessário ler o quadrinho para entender o disco e vice-versa. Cada mídia é independente, mas com histórias interligadas que falam do personagem Necropolis, um gênio que está envolvido no Mandrake Project, que pretende tirar a alma do corpo humano e colocar outra coisa no lugar. O projeto é comando pelo professor Lazarus. O trabalho é o primeiro solo do artista desde 2005.

O artista disse ainda que a razão de ter escolhido o Brasil e o México para inaugurar a turnê se deve aos fãs dos dois países que, segundo ele, são os mais dedicados. “Não é preciso fazer propaganda ou nenhum anúncio para que cada show do Iron Maiden lote”, afirmou.

Confira as datas dos shows no Brasil:

24 de abril: Curitiba, na Live Curitiba

25 de abril: Porto Alegre, no Pepsi On Stage

27 de abril: Brasília, na Opera Hall

28 de abril: Belo Horizonte, na Arena Hall

30 de abril: Rio de Janeiro, no Qualistage

02 de maio: Ribeirão Preto, na Quinta Linda

04 de maio: São Paulo, na Vibra São Paulo

