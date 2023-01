Foo Fighters anuncia primeiros shows após a morte de Taylor Hawkins

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Foo Fighters anunciou seus primeiros shows desde a morte de Taylor Hawkins, aos 50 anos. O músico, que fazia parte do grupo desde 1997, foi encontrado morto em seu quarto de hotel, em Bogotá, na Colômbia, em março de 2022. Esta será a primeira vez que a banda tocará sem o baterista desde 3 e 27 de setembro do ano passado, quando o grupo se reuniu em Wembley, na Inglaterra, e Los Angeles, nos Estados Unidos, para um show tributo em homenagem a Hawkins.

O retorno será no festival Boston Calling, em 26 de maio, onde a banda será uma das atrações principais. A banda estava programa para se apresentar no local em 2020, mas o show foi adiado devido à pandemia. Também se apresentarão no festival The Lumineers e Paramore. O evento marcará também o retorno do Queens of the Stone Age, além de trazer atrações como Alanis Morissette, Bleachers, Yeah Yeah Yahs, entre outros.

Além do Boston Calling, a banda também tem shows agendados para os dias 28 de maio, no festival Sonic Temple de Columbus, em Ohio, e em 18 de junho, no festival Bonnaroo, em Manchester, no Tennessee. No final do ano passado o grupo compartilhou uma mensagem em que dizia que sem Taylor a banda jamais teria se tornado o que era. “Sem Taylor sabemos que seremos uma banda diferente daqui para frente. Sabemos que quando nos vermos novamente – e veremos em breve – ele estará lá em espírito com todos nós todas as noites.”

We will be headlining @bostoncalling Friday, May 26th. Presale tickets go on sale beginning Thursday, January 12th at 10am ET. Visit https://t.co/HGZqb73PPc for details.#BostonCalling pic.twitter.com/eeeH2PCIMC — Foo Fighters (@foofighters) January 10, 2023

