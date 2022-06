Fim de uma era: covers de Elvis não vão mais fazer casamentos em Las Vegas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Elvis Presley e Priscilla não sabiam, mas após se casarem em Las Vegas, em 1º de maio de 1967, eles transformariam a cidade no destino favorito para casamentos peculiares. A fama do músico ajudou, é claro. Ele gravou na cidade o filme Viva Las Vegas (1964) e a partir de 1969 iniciou uma longa turnê de shows com mais de 600 apresentações até 1976, que indelevelmente associaram a cidade ao Rei do Rock. Desde então, centenas de milhares de uniões já foram celebradas por lá em capelas cujo celebrante é justamente um cover do cantor.

Essa tradição, no entanto, está com os dias contados. A Authentic Brand Groups, empresa que gerencia os direitos póstumos de celebridades, como o boxeador Muhammed Ali, Marilyn Monroe e também de Elvis Presley, proibiu que covers do cantor celebrem casamentos — exceto se pagarem uma taxa de licenciamento de cerca de 20.000 dólares por ano.

“Estamos procurando fazer parceria com cada uma dessas pequenas empresas para garantir que o uso do nome, imagem e semelhança de Elvis sejam oficialmente licenciados e autorizados”, disse o Authentic Brands Group em um comunicado publicado pelo site do canal americano NBC. Com a decisão, dezenas de capelas que celebram o casamento na cidade anunciaram que irão fechar as portas. Segundo a reportagem da NBC, Lynn Marie Goya, que liderou uma campanha de marketing promovendo Las Vegas como um destino de casamento, disse que a ordem para que as capelas parem de usar Elvis não poderia ter vindo em pior hora para o setor, após a pandemia de Covid. “Isso pode destruir uma parte de nossa indústria de casamentos”, disse Lynn. Segundo a Câmara de Casamentos de Las Vegas, as celebrações rendem cerca de 2,5 bilhões de dólares por ano. Um casamento com um cover de Elvis, a bordo de um Cadillac conversível 1964, custa em média 1.600 dólares.

Uma dessas empresas é a Graceland Wedding Chapel, que realiza 6.400 casamentos com temas de Elvis por ano. Para ter uma ideia, a Igreja Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, uma das mais concorridas da cidade, realizou em 2018 (um de seus anos mais movimentados) 255 casamentos. “Esse é o nosso ganha-pão. Estávamos acertando nosso passo após a pandemia e agora isso acontece”, disse Kayla Collins, gerente de uma das capelas de Las Vegas.