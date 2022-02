Filme sobre Elvis ganha trailer e mostra relação com enigmático empresário

A cinebiografia Elvis, dirigida pelo cineasta australiano Baz Luhrmann (de filmes como O Grande Gatsby, Australia e Moulin Rouge), ganhou nesta quinta-feira, 17, seu primeiro trailer. As imagens mostram o início da carreira do astro Elvis Presley (interpretado por Austin Butler) e a enigmática relação profissional que ele manteve com seu empresário Coronel Tom Parker (Tom Hanks) ao longo de 20 anos.

No trailer, é possível ver que momentos marcantes da carreira do músico, como sua primeira apresentação ao vivo e os dilemas do mega estrelato que alcançou estarão presentes. O elenco conta ainda com a atriz Helen Thomson, que interpreta a mãe de Elvis, Gladys; Richard Roxburgh retrata o pai de Elvis, Vernon; e Olivia DeJonge dá vida a Priscilla Presley. Artistas famosos que cruzaram a carreira de Elvis Presley também estarão na cinebiografia, como Irmã Rosetta Tharpe (interpretada pela cantora Yola) e o músico Little Richard (vivido pelo modelo Alton Mason).

O filme tem previsão de estreia no Brasil para 14 de julho.