Festival de Coachella abdica de artistas brancos entre atrações principais

Pela primeira desde a sua primeira edição, em 1999, o festival de Coachella, em Indio, na Califórnia, terá 100% de suas principais atrações formadas por artistas não-brancos. O line-up será formado pela girlband sul-coreana Black Pink, o rapper porto-riquenho Bad Bunny e o também rapper americano (e negro) Frank Ocean.

Sediado em um dos lugares mais ricos dos Estados Unidos, onde milionários mantêm mansões de veraneio, o festival de Coachella é conhecido por atrair influenciadores, modelos e celebridades. Coachella definitivamente não é festival acessível para um público com pouco poder aquisitivo. Chegar à cidade não é fácil e alguns bairros não têm nem serviço de transporte público – porque todo mundo tem carro. Daí a importância do line-up diverso.

A diversidade, no entanto, não ocorreu da noite para o dia. Em 2018, Beyoncé foi a primeira mulher negra a ser a artista principal do festival, que teve também The Weeknd e Eminem. No festival deste ano, além dos headliners, também haverá shows de Becky G, Haitian, DJ Kaytranada, Nigerian Afrobeats (com Burna Boy) e a espanhola Rosalía. O festival deste ano ocorre nos finais de semana de 14 e 16 e 21 e 23 de abril.