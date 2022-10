Coldplay anuncia apresentação extra em Curitiba, o 10º show no Brasil

O Coldplay anunciou nesta segunda-feira, 17, um novo show no Brasil, desta vez em Curitiba que será o 10º show no país da nova turnê Music of the Spheres. A nova apresentação ocorrerá no estádio Couto Pereira, em Curitiba, PR, no dia 21 de março de 2023. Os ingressos para a nova data estarão à venda na quinta-feira, 20, a partir das 10h online (www.eventim.com.br/coldplay) e 11h na bilheteria oficial (sem taxa de serviço, no estádio).

Em todas as apresentações brasileiras, a banda terá como convidado especial internacional o grupo escocês Chvrches. A cantora brasileira Elana Dara fará os shows de abertura em São Paulo e a dupla Clara X Sofia será a convidada de Rio de Janeiro e Curitiba.

O primeiro show da turnê no país ocorreu no Rock in Rio, em setembro deste ano. Porém, devido a um problema de saúde com o vocalista Chris Martin, a banda precisou adiar os outros oito shows que faria no Rio de Janeiro e em São Paulo, e que aconteceriam neste mês. Em São Paulo, os shows foram transferidos do Allianz Parque para o Estádio do Morumbi devido à disponibilidade do local, e agora acontecerão nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março de 2023. Todos os ingressos para São Paulo continuam válidos, sem necessidade de trocá-los. As informações sobre a localização de novos assentos serão enviadas diretamente por e-mail aos portadores de ingressos. Os shows no Rio de Janeiro permanecerão no Estádio Nilton Santos, Engenhão, nas novas datas de 25 e 26 de março de 2023. Os ingressos adquiridos anteriormente serão válidos para as novas datas, não sendo necessária nenhuma ação dos portadores de ingressos.

No final deste mês e início de novembro, o Coldplay fará ainda outras dez apresentações em Buenos Aires.