Cancelamento de Drake no Lollapalooza é mais um golpe no festival

Quem se planejou para ver Drake no Lollapalooza terá que se contentar com a decepção. Isso porque, o canadense, que seria headliner neste domingo, 26, fechando o festival, cancelou a apresentação em cima da hora alegando falta de equipe’ devido a circunstâncias imprevistas”. O DJ Skrillex foi escalado para substituí-lo. A ausência de Drake é o mais recente, e até então o mais dramático, cancelamento a atingir o festival, que viu uma série de atrações suspenderem suas apresentações.

Há pouco mais de uma semana, a cantora Willow Smith, que também se apresentaria no Lolla neste domingo, anunciou que não viria mais ao evento, nem faria nenhum outro show agendado na América latina. A justificativa foi a mesma de Drake: “circunstâncias imprevistas”, e não detalhadas, teriam impedido que Willow seguisse com os compromissos.

Além dela, o Blink-182, que seria uma das atrações principais da noite de sábado, cancelou a apresentação depois do baterista Travis Barker romper o ligamento do dedo durante os ensaios para a turnê, necessitando de cirurgia. Dominic Fike, Omar Apollo e 100 Gecs, originalmente programados para tocar no festival, também estão no hall de atrações que deixaram o evento na mão.

Um outro cancelamento também quase aconteceu: Kevin Parker, vocalista da banda Tame Impala, que tocou no palco Chevrolet na noite de sábado, sofreu uma fratura recente, enquanto corria uma meia-maratona. Ainda em recuperação, com pinos no quadril, ele fez questão de manter os shows, e se apresentou de muletas para a plateia.

Este, no entanto, não é o primeiro ano que o festival precisa correr para encontrar substitutos de última hora. Em 2015, Marina and The Diamonds cancelou a apresentação depois perder o voo para o país. No ano passado, a morte repentina do baterista do Foo Fighters, Taylor Hawkins, às vésperas do festival, fez a banda a suspender a apresentação. Nesse caso, o cancelamento foi causado por uma fatalidade imprevisível — o que não parece ser o caso de Drake, que tem um longo histórico de polêmicas e desrespeito aos fãs no currículo.