As atitudes polêmicas e o histórico de vacilos de Drake no Brasil

Drake é um dos rappers mais ricos do mundo e sua equipe é uma das mais qualificadas do meio musical. Por isso, a desculpa que membros (no plural) da sua equipe não poderiam vir ao Brasil não convenceu ninguém. O cancelamento no dia do show revoltou, com razão, os fãs, e pegou a produção de calças curtas. O artista também tinha agendada uma after party no hangar do Campo de Marte, na zona Norte de São Paulo, com ingressos de até 1.000 reais e open bar. Os organizadores agora correm para tentar evitar o prejuízo. O fato é que o histórico de apresentações do artista no país depõe contra o músico.

Evidentemente que imprevistos acontecem. Em 2015, a cantora Marina And The Diamonds cancelou sua apresentação no dia do show do Lollapalooza porque teve problemas para embarcar. Os fãs que dormiram no portão, souberam da notícia minutos antes de entrar no Autódromo de Interlagos. O Foo Fighters também cancelou o show que faria no Lollapalooza na véspera da apresentação, há exatamente um ano. O motivo trágico foi a morte do baterista Taylor Hawkings. Em 2022, Justin Bieber, que está tratando da sua saúde mental, cancelou todos os shows no Brasil – exceto o do Rock in Rio. No caso de Drake, que postou na noite deste sábado um vídeo curtindo uma balada eletrônica, a desculpa pareceu furada.

As indicações que algo não iria bem com o show de Drake no Brasil começaram já com a apresentação dele no Lollapalooza Argentina, na sexta-feira, 17. O artista proibiu a transmissão do show e fez uma apresentação de apenas 45 minutos, quando os headliners costumam se apresentar, no mínimo por 1h30. Nas redes sociais, os fãs reclamaram: “Não tragam ele nunca mais, por respeito ao público que paga os ingressos, e por vocês mesmos, porque eles os ridicularizou”.

Na última vez que o rapper esteve no Brasil, para se apresentar no Rock in Rio, ele também causou mal-estar na produção. O artista, que chegou ao país a bordo de seu próprio avião, ignorou os fãs no aeroporto. No hotel, ele não quis comer absolutamente nada do Brasil e trouxe seu próprio chef. Até as batatas-fritas vieram de fora. Segundo uma reportagem do jornal Extra, nem gorjeta ele deu aos garçons.

Faltando poucos minutos para se apresentar no Rock in Rio, ele invocou com o técnico de som e luz e o demitiu. O profissional voltou para casa no mesmo dia que o artista se apresentaria na Cidade do Rock. Para piorar, os fãs que esperavam assistir o músico pela TV, se frustraram, pois ele proibiu a transmissão – pegando o canal Multishow de surpresa, que em retaliação exibiu o show da Rihanna – ex-namorada do Drake. “Infelizmente por algum motivo que a gente não tem certeza qual é, ele não quer. A gente realmente lamenta que quem está em casa não vai poder acompanhar”, disse à época, visivelmente contrariada, Roberta Medina, vice-presidente do festival.

A lista de exigências do astro continuaram. Ele proibiu a tirolesa de funcionar durante sua apresentação, não cantou as músicas inteira e fez um show quase se iluminação, prejudicando a visão dos fãs na Cidade do Rock. O astro mal aparecia nos telões. Na época, ele pediu desculpas mas, mais uma vez, não convenceu ninguém. Até o diretor da Globo, Boninho, entrou na briga. “Não é verdade! Você pisou na bola por absoluta falta de respeito com o público brasileiro. Muito antes da chuva, você já não tinha liberado o show. Mandou seu light designer embora, deu piti geral”, escreveu na ocasião.