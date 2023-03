A atração inesperada que mais se apresentou no Lollapalooza

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Pabllo Vittar não estava escalada para o Lollapalooza deste ano, mas subiu ao palco pela terceira vez na noite deste sábado, 25, durante o show da dupla Sofi Tukker. O duo convidou a brasileira para cantar a parceria Energia, lançada em 2018. Antes disso, Vittar, que participou do festival em 2022, mas ficou de fora do line-up oficial este ano, já havia subido aos palcos na sexta-feira, 24, convidada por Lil Nas X para dançar a canção inédita Batty Boy, e por Pedro Sampaio para cantar a parceira Sal.

Esta não é a primeira vez que Pabllo canta ao lado de Sofi Tukker: a união aconteceu também no Coachella, onde a brasileira se apresentou em 2022. Formada pelo estadunidense Tucker Halpern e pela alemã Sophie Hawley-Weld, Sofi Tukker tem uma relação antiga com o Brasil. Antes mesmo da parceria musical surgir, Sophie passou uma temporada fazendo intercâmbio no Rio de Janeiro, e se apaixonou pelo país. Na faculdade, conheceu Tukker, e os dois passaram a mesclar a sonoridade gringa à letras em português, algumas delas com a colaboração do poeta brasileiro Chacal.

Confira o vídeo:

Pabllo Vittar e Sofi Tukker performando "Energia 2.0" no #Lollapaloozabr 🔥 pic.twitter.com/mfIvryUW4D — Central Pabllo Vittar (@centraldapv) March 25, 2023