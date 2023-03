Lil Nas X chama Pabllo Vittar ao palco em show enérgico no Lollapalooza

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Nem mesmo a iminência da headliner Billie Eilish no palco ao lado impediu Lil Nas X de reunir milhares de pessoas em seu show nesta sexta-feira, 24. Com visuais ousados e muita coreografia, o cantor animou o Lollapalooza com uma setlist lotada de hits e uma surpresa especial para o público brasileiro: trouxe para o palco Pabllo Vittar, que levou a audiência a loucura ao dançar a inédita Batty Boy, ainda no início da apresentação.

Dono do hit Old Town Road, entoado em coro pelos presentes, Lil Nas não economizou nas trocas de figurinos e investiu em canções do universo pop para não deixar o público entediado durante as pausas. O cantor também apostou em covers e mashups, como o momento em que introduziu Industry Baby com Beat It, de Michael Jackson, ou quando arriscou uma palhinha de Nirvana.

Quem chegou tarde, no entanto, sofreu para aproveitar a apresentação. Isso porque o som nas áreas mais afastadas do palco Chevrolet soa baixo e abafado, e até a visão do palco através do telão é um desafio em meio à multidão.