Principal atração do Lollapalooza, Drake cancela show em cima da hora

O rapper canadense Drake, a principal atração do festival Lollapalooza, que termina neste domingo, 26, cancelou sua apresentação nesta manhã, faltando poucas horas para subir no palco. A informação foi confirmada pela produção no Instagram oficial do evento. No lugar do rapper, foi anunciado como substituto o DJ Skrillex, no mesmo horário, das 21h às 22h30, e palco, o Budweiser.

Segunda a produção, o público que comprou os ingressos nas modalidades Lolla Day, Lolla Comfort Day e Lolla Lounge Day poderão solicitar reembolso do valor desde que não acessem o festival. A política de reembolso pode ser acessada no site do evento: https://www.lollapaloozabr.com/politica-de-ingressos.

Na justificativa enviada à produção, Drake disse: “Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para a realização do show no Lollapalooza em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas”. No Instagram, Drake postou um vídeo em que aparenta ser uma cidade fora do Brasil em uma festa de música eletrônica.

A edição do Lollapalooza deste ano sofreu com vários cancelamentos: Willow Smith e Blink 182, duas outras grandes e aguardadas atrações, também cancelaram a apresentação. O vocalista do Tame Impala se apresentou de muletas neste sábado após ter sofrido uma fratura no quadril e ter sido submetido a uma cirurgia para colocação de pinos.