Beyoncé anuncia filme da turnê Renaissance com trailer empolgante; confira

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os cinemas americanos abrirão as portas para mais um espetáculo musical esse ano: a aclamada turnê Renaissance, de Beyoncé, ganhará um filme que será exibido nas telonas em dezembro. Liberado na madrugada dessa segunda-feira, 2, o trailer de Renaissance: A Film by Beyoncé reúne cenas do show e bastidores da produção, incluindo ensaios com a pequena Blue Ivy Carter, de 11 anos, primogênita de Beyoncé e Jay-Z que encantou ao dançar ao lado da mãe na turnê.

A produção é a segunda grande atração musical que chega aos cinemas esse ano: em outubro, o filme da The Eras Tour, de Taylor Swift, também ocupará as salas. Em ambos os casos, a distribuição será feita diretamente pela rede de cinemas AMC Theatres nos EUA, ignorando os distribuidores tradicionais da indústria. A pré-venda para o espetáculo cinematográfico de Beyoncé já está disponível nos Estados Unidos, com datas a partir de 1º de dezembro. No Brasil, ainda não há informações sobre o lançamento.

Segundo a Variety, o filme reúne os destaques da temporada completa de 2023 da Renaissance World Tour, vídeos filmados para o álbum visual Renaissance e um relato documental da concepção e execução do disco e do show. “Quando estou me apresentando, não sou nada além de livre. Meu objetivo para essa turnê era criar um lugar onde todos fossem livres e ninguém fosse julgado”, diz a cantora no trailer.

Confira:

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga