O plano de Taylor Swift para dominar até as bilheterias de cinema

Midas do entretenimento, Taylor Swift pretende dominar as bilheterias de cinema mundiais com o lançamento de Taylor Swift: O filme-concerto The Eras Tour, um filme de sua turnê que estreia em 13 de outubro nos Estados Unidos, Canadá e México. Nesta terça-feira, 26, a cantora anunciou que o longa será distribuído ao redor do globo, sendo exibido em mais de 7.500 salas de cinema de 100 países. No Brasil, a produção estreia em 3 de novembro e já tem ingressos à venda.

O filme será distribuído globalmente pela AMC e há expectativa de que o lançamento salve os cofres de arrecadação de Hollywood em um ano em que poucos filmes arrastaram multidões aos cinemas — caso de Barbie, Oppenheimer e Super Mario Bros – O Filme. Em seu primeiro dia de vendas oficiais, a AMC bateu recorde de venda diária com 26 milhões de dólares em ingressos para Taylor Swift: O filme-concerto The Eras Tour, e essa alta demanda fez com que alguns estúdios mudassem a data de estreia de 13 de outubro para não competir com a cantora. Também é estimado que o filme ultrapasse 100 milhões de dólares de arrecadação em seu primeiro final de semana só nos EUA.

Dirigida por Sam Wrench, o filme tem duração de 2 horas e 45 minutos, incluindo até algumas músicas surpresas do setlist de Taylor — ainda não se sabe quais são as canções que entraram no longa, já que foram usadas gravações de três shows de Los Angeles, em agosto.

Além do filme, Taylor também lançará seu último disco regravado, o 1989 (Taylor’s Version), em 27 de outubro. O álbum conta com faixas inéditas. Em novembro, a cantora chega ao Brasil para apresentações em São Paulo e Rio de Janeiro.

