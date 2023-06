O inusitado impacto da turnê de Beyoncé na economia da Suécia

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Beyoncé decidiu iniciar sua turnê mundial Renaissance pela Europa, com os primeiros shows na Suécia — e está sendo acusada por economistas locais de contribuir para uma alta na inflação do país no mês de maio. Segundo o jornal britânico Financial Times, economistas do banco Danske Bank acreditam que a escolha da estrela levou a um aumento nos preços dos hotéis, já que fãs do mundo inteiro viajaram para a capital para os dois shows de abertura — cerca de 46 000 pessoas compareceram aos eventos. Por consequência, a inflação sueca foi afetada, superando as expectativas. Segundo uma análise da Forbes, Beyoncé pode arrecadar 2,1 bilhões de dólares (10,5 bilhões de reais) com sua agenda de shows mundial.

“É bastante surpreendente para um único evento. Nunca vimos isso antes”, disse Michael Grahn, economista-chefe do banco Danske, que estima que a artista foi responsável por 0,2 ponto percentual do aumento. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística da Suécia (Statistics Sweden), restaurantes e hotéis adicionaram 0,3 ponto percentual à cifra de maio, enquanto recreação e cultura contribuíram com 0,2 ponto percentual. Há ainda a preocupação de que um efeito semelhante seja experienciado com a próxima grande turnê a passar pelo país — três noites de Bruce Springsteen na cidade de Gotemburgo.