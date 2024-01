As revelações de Lisa Marie Presley em biografia a ser lançada no Brasil

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Morta em 2023, aos 54 anos, Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley e Priscilla, deixou pronto um livro de memórias que será lançado postumamente nos Estados Unidos em outubro. A obra também chegará ao Brasil pela editora Rocco.

O livro de memórias (ainda sem título) da cantora, atriz e empresária, que morreu após uma obstrução intestinal, foi finalizado por sua filha, a atriz Riley Keough (de Daisy Jones & The Six e Mad Max: Estrada da Fúria). “Poucas pessoas tiveram a oportunidade de saber quem minha mãe realmente era, além de ser filha de Elvis. Tive a sorte de ter tido essa oportunidade e trabalhar na preparação de sua autobiografia tem sido um privilégio, embora um pouco agridoce”, disse Riley em comunicado distribuído à imprensa.

Segundo Riley, o livro fala da relação conflituosa que teve com a mãe e o pai, a vida em Graceland, mansão de Elvis, e o polêmico casamento com o astro Michael Jackson. Os bastidores de outros casamentos da artista, como com o ator Nicolas Cage, também serão contados. Lisa fala ainda sobre a dor que sentiu após a morte de Benjamin Keough, irmão de Riley, em 2020.

