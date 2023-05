A briga de Priscilla Presley com neta para ser sepultada ao lado de Elvis

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Priscilla Presley, de 77 anos, que foi casada com Elvis de 1967 a 1973, está brigando na Justiça com a neta Riley Keough pelo espólio da filha, Lisa Marie, que morreu em janeiro deste ano. Lisa Marie, que era a responsável por administrar todo o legado do pai, deixou a filha como responsável no testamento. Mas Priscilla, ex-mulher de Elvis – e mãe de Lisa Marie – acredita que também tem direito ao espólio da filha.

Na disputa judicial, no entanto, Priscilla fez um curioso pedido: ela quer ser enterrada ao lado do ex-marido. Elvis está enterrado em Graceland, a mansão que ele comprou em Memphis e que era propriedade de Lisa Marie. A questão é complicada porque Elvis está enterrado ao lado de seu pai e de sua mãe – e agora também com Lisa Marie. Se Priscilla fosse enterrada lá, qual dos corpos deveria ser movido para o lado para abrigar Priscilla ao lado do ex-marido?

Segundo uma reportagem do TMZ, Priscilla recuou do pedido, mas aceitou alguns milhões em troca de desistir de todos os pedidos ao espólio sobre quem irá controlar Graceland e uma pequena parte da Elvis Presley Enterprises. Em entrevista ao TMZ, Priscilla disse que não pretende morrer tão cedo, mas que é seu desejo descansar ao lado da filha e do amor de sua vida quando sua hora chegar.