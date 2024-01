Elvis não morreu: rei do rock retornará em holograma criado por IA

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Elvis Presley não morreu. A frase, repetida como um mantra desde que o rei do rock deixou este mundo, em 16 de agosto de 1977, está prestes a se tornar um pouquinho mais verdadeira. O músico “retornará” aos palcos em Londres, em novembro deste ano, em formato de holograma recriado por uma inteligência artificial.

O espetáculo imersivo intitulado Elvis Evolution trará uma imagem hiper-realista do artista, feita a partir de milhares de vídeos de shows e fotos. O holograma foi criado pela Layered Reality, em parceria com a Authentic Brands Group, empresa que detém os direitos de imagem do músico e gerencia seu patrimônio. Recentemente, aliás, a Authentic chegou a proibir que covers imitassem Elvis Presley nos famosos casamentos de Las Vegas, a não ser, é claro, que pagassem uma taxa.

O primeiro espetáculo em holograma de Elvis, cujo repertório terá clássicos como Hound Dog, Suspicious Minds e Jailhouse Rock, deverão ocorrer em novembro de 2024, em Londres. Depois, é claro, eles irão para Las Vegas, onde o músico fez residência musical nos anos anteriores de sua morte. A turnê também deverá passar por Berlim e Tóquio. Em vida, exceto por uma brevíssima temporada no Canadá, Elvis jamais se apresentou fora dos Estados Unidos.

Um espetáculo semelhante da banda Abba foi realizado recentemente também em Londres, feito pela empresa Pophouse Entertainment. No show, o quarteto sueco é representado por avatares mais novos que cantam os sucessos do grupo. A turnê foi um sucesso de vendas, com mais de 1,5 milhões de ingressos vendidos e receitas de mais de 150 milhões de dólares. Com o sucesso, a empresa está desenvolvendo um espetáculo semelhante da banda Kiss.

