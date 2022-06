Anitta responde polêmica: ‘Não tenho nada contra os sertanejos’

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A cantora Anitta publicou uma série de vídeos no Instagram para responder à polêmica na qual ela foi incluída e que resultou na dita “CPI do sertanejo”. Após alfinetar Anitta durante um show, a dupla Zé Neto & Cristiano falou que não precisava de Lei Rouanet nem de tatuagem em lugares íntimos para provar seu valor. Em seguida, foram revelados cachês exorbitantes pagos com dinheiro público de prefeituras para shows dos sertanejos – investigação que chegou a Gusttavo Lima. Nas redes, Anitta falou do caso. “Não quero criar polêmica com esse assunto, não tenho nada contra os sertanejos. Não sou a favor de CPI contra sertanejos. Acho que precisa de mais investigações contra corrupção em geral no nosso país”, disse.

Em entrevista que foi ao ar no Fantástico desse domingo, a cantora disse que quando soube da fala da dupla no show, ligou para o irmão e perguntou se por acaso ela já tinha usado Lei Rouanet. A resposta foi não. “Existem pessoas de bem e de mal em todas as profissões, ritmos”, disse ela no Instagram.