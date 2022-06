Festa milionária com Gusttavo Lima na Bahia volta a ser cancelada

Entre idas e vindas, a Festa da Banana, em Teolândia, na Bahia, foi suspensa neste domingo, 5, pelo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins. O evento que contaria com show do cantor sertanejo Gusttavo Lima entrou na mira do Ministério Público do estado por seu orçamento acima de 2,3 milhões de reais em uma região que passa por problemas financeiros drásticos, desde que foi atingida por fortes chuvas em 2021. “Cuida-se de gasto deveras alto para um município pequeno, com baixa receita, no qual, como apontado pelo Ministério Público da Bahia, o valor despendido com a organização do evento chega a equivaler a meses de serviços públicos essenciais”, apontou o ministro.

O embate começou na sexta-feira, 3, quando a prefeitura da cidade recorreu à decisão da Justiça de cancelar o evento. No sábado, 4, o juiz plantonista mudou a decisão, e aprovou a festa marcada para começar no mesmo dia e terminar em 13 de junho. O orçamento da festa inclui o pagamento dos cachês de 28 atrações, entre elas Gusttavo Lima (704.000 reais), Unha Pintada (170.000 reais), Adelmário Coelho (120.000 reais), Marcynho Sensação (110.000 reais) e Kevy Jonny e Banda (100.000).

No documento que pedia o cancelamento da festa, o MP-BA informou que “não é possível que o mesmo município, que informou necessitar de ajuda e recursos para salvaguardar a sua população de catástrofe natural, mesmo vivenciando um estado de calamidade televisionado para o Brasil inteiro, anuncie, em poucos meses, a contratação de artistas com cachês incompatíveis com as dimensões, arrecadações, necessidades de primeira monta e saúde financeira do município”.