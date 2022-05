Anitta critica sua gravadora internacional por causa do TikTok. Entenda

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante uma live com seus seguidores do Instagram na noite desta quarta-feira, 28, Anitta soltou o verbo. Reclamou da falta de investimento em sua carreira por parte da Warner Records, com quem tem contrato assinado desde 2020. Anitta disse que a gravadora só libera verba quando a música viraliza no TikTok. Sem isso, nada feito. “Investimento e apoio de carreira não é uma coisa que eu tenho muito, então tenho que lutar cada momento para conseguir apoio”, lamentou, dando como exemplo a música “Gata”. O hit só teria conquistado atenção dos executivos da Warner Records quando teve boom nas plataformas digitais. Do mesmo modo, saiu dos planos quando os números caíram. “A gravadora hoje em dia se liga muito no TikTok, o que viraliza, e se não tem um sucesso logo de cara é isso. Eles dão tchau e fod*-se. É que nem ‘Envolver’, eu só gravei por pura insistência minha, e só foi viralizar depois. Então é difícil você convencer as pessoas a continuarem o trabalho divulgando mesmo que não seja um sucesso instantâneo”, reclamou.

Em um formato inovador de negócios, em 2020, a estrela brasileira assinou com a Warner Records como gravadora internacional e renovou o contrato com a gravadora Warner Music Brasil. Com cinco indicações ao Latin GRAMMY Awards e seis vitórias na MTV EMA, Anitta segue na luta na crescente carreira internacional.