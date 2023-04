Além de Cate Blanchett: 7 astros de Hollywood que fizeram clipes musicais

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

No último mês, o duo americano Sparks lançou o clipe de The Girl Is Crying In Her Latte, faixa-título de seu futuro álbum, cuja data de lançamento é 26 de maio. O maior atrativo do vídeo, no entanto, não era a música, mas a estrela convocada a dançar ao som eletrônico da banda: em plena campanha para o Oscar por Tár, lá estava Cate Blanchett. Assim, ela se juntou ao panteão de inusitadas — e ilustres — participações no curto formato. Confira a lista:

Tom Hanks – I Really Like You, de Carly Rae Jepsen

Carly Rae Jepsen, mais conhecida pelo hit Call Me Maybe, é responsável por diversas canções pop contagiantes que ilustram as angústias amorosas de uma jovem de 20 e poucos anos. Desta vez, no entanto, ela se retirou do holofote e convidou Tom Hanks para assumir o protagonismo de seu clipe, no qual ele caminha pelas ruas de Nova York ansiando pela resposta de um amor talvez não-correspondido — até acabar em um flash mob com a cantora, Justin Bieber e múltiplos dançarinos.

Pedro Pascal – Fire Meet Gasoline, de Sia

Ao lado de Heidi Klum, Pascal incorpora o papel de galã clássico de um vídeo musical. Ele rola na grama com a supermodelo alemã, tem discussões conjugais seminu e se torna cúmplice de incêndio culposo, tudo isso para ilustrar a canção altamente dramática de Sia, que usa o fogo como alegoria para um relacionamento passional ao extremo.

Scarlett Johansson – What Goes Around… Comes Around, de Justin Timberlake

Em 2007, Johansson ainda não era uma super-heroína da Marvel, mas já carregava uma carreira consolidada como atriz graças a títulos como Encontros e Desencontros, Moça com Brinco de Pérola e A Ilha. Justin Timberlake, então, a escolheu para o clipe de quase 10 minutos, que funciona como um curta-metragem com história e diálogos. Enquanto ele canta sobre adultério em uma boate com floreios de cabaré, a atriz vive um triângulo amoroso que desemboca em acidente trágico.

Angelina Jolie – Anybody Seen My Baby, de The Rolling Stones

Uma das maiores musas dos anos 1990, Angelina Jolie não limitou sua presença ao cinema, mas foi uma figura pública influente que ditou moda e estilo de vida. Neste clipe de 1997, ela ainda está com o cabelo raspado — corte feito para o filme Gia – Fama e Destruição — e interpreta uma dançarina exótica que abandona um show na metade para andar por Nova York.

Drew Barrymore – Drew Barrymore, de SZA

Em um raríssimo caso, Drew Barrymore pôde estrelar o videoclipe de uma canção que leva seu próprio nome no título. A compositora SZA explicou que escolheu esse nome para a faixa por imaginar que ela poderia estar na trilha sonora de algum dos filmes que a atriz estrelou na década de 1990, como Nunca Fui Beijada. No vídeo, Drew é vista brevemente subindo um lance de escadas, quando troca um olhar caloroso com a cantora.

Saoirse Ronan – Galway Girl, de Ed Sheeran

Saoirse Ronan é uma das mais jovens atrizes a acumular 4 indicações ao Oscar. Aos 29 anos, ela já estrelou mais de 30 filmes, fez algumas aparições na televisão e, nas horas vagas, participa de clipes de amigos. Em 2016, ela se tornou a garota que dá nome à faixa de Ed Sheeran e se entregou a uma noite de bebidas, jogos, dança, tatuagens e corrida que começa em um pub, passa pelas ruas da cidade de Galway e termina na casa do cantor.

Paul Mescal – Savior Complex, de Phoebe Bridgers

Recentemente indicado ao Oscar por Aftersun, Paul Mescal passa por uma notável ascensão em Hollywood, mas já é querido pelo cenário alternativo desde 2020, quando estrelou o seriado Normal People. Sinal disso é este videoclipe, dirigido por Phoebe Waller Bridge, de Fleabag, e co-estrelado por Phoebe Bridgers, roqueira querida pela crítica americana com quem o ator iniciou um romance após a parceria. Ao longo dos 4 minutos, Paul vive um foragido assombrado por um pequeno chihuahua.