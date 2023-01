‘O Pior Vizinho do Mundo’: Tom Hanks emociona até os durões com novo filme

O Pior Vizinho do Mundo (A Man Called Otto, Estados Unidos/Suécia, 2022. Estreia na quinta-feira, 26) Ríspido e rabugento, Otto (Tom Hanks) é um viúvo que já não vê mais sentido na vida. Obrigado a se aposentar, ele está certo de que chegou a hora de tirar a própria vida para finalmente reencontrar a esposa. O cenário, porém, sofre uma reviravolta quando uma família latina se muda para a vizinhança. A radiante matriarca Marisol (Mariana Treviño), grávida do terceiro filho, conquista a amizade de Otto e aos poucos quebra as barreiras em torno do homem — além de descobrir o passado trágico que o deixou tão amargo. Baseado no livro do sueco Fredrik Backman, o filme é uma mistura de comédia e drama capaz de emocionar até os durões.