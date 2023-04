Faroeste gay com Pedro Pascal ganha pôster e data de estreia em Cannes

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Longe de zumbis ou naves espaciais, o próximo destino de Pedro Pascal é o Festival de Cannes de 2023, onde será exibido o curta-metragem Strange Way of Life, ainda sem título em português. O filme é dirigido pelo renomado diretor espanhol Pedro Almodóvar e promete ser uma “resposta a O Segredo de Brokeback Mountain”, romance gay que o espanhol quase dirigiu — e já criticou pela falta de cenas de sexo. Junto ao anúncio da exibição no festival, foi divulgada também a primeira imagem do filme.

De acordo com a sinopse divulgada por Cannes, Strange Way of Life acompanha o caubói Silva (Pascal), que, após 25 anos, cavalga ao encontro do xerife Jake (Ethan Hawke), seu antigo parceiro como pistoleiro de aluguel. Com a desculpa de celebrar a amizade de longa data, eles festejam ao decorrer de uma noite, mas a manhã traz o real motivo por trás da viagem. O título faz referência ao fado Estranha Forma de Viver, de Amália Rodrigues, que lamenta desejos reprimidos.

Em entrevista à cantora Dua Lipa, no podcast At Your Service, Almodóvar caracterizou o filme como um faroeste no qual os protagonistas “se amam, mas agem de maneiras opostas”. Segundo o cineasta, o filme de 30 minutos conta com “um tipo de diálogo que um faroeste nunca antes capturou entre homens”.

Completam o elenco Manu Rios, de Elite, Jason Fernández, George Steane e José Condessa, ator português que participou da novela global Salve-se Quem Puder. Todos estarão presentes na estreia, ainda sem data definida. O Festival de Cannes ocorre de 16 a 27 de maio.

O filme é patrocinado pela grife de luxo Saint Laurent, cujo diretor artístico, Anthony Vaccarello, trabalha como figurinista do curta. Em 2022, Almodóvar explicou ao site Indie Wire que negou Brokeback Mountain por enxergar a relação entre os protagonista como “animalesca” e “física”, qualidades que considerou impossíveis de se ter em um filme de Hollywood. Strange Way é seu segundo projeto na língua inglesa, após A Voz Humana, de 2020, com Tilda Swinton.

