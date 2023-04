De Dua Lipa a Helen Mirren: conheça o elenco completo de ‘Barbie’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A curiosidade de quem não sabe o que esperar da adaptação cinematográfica de Barbie está sendo saciada gradualmente. Na manhã desta terça-feira, 4, os perfis oficiais do filme divulgaram nas redes sociais 24 pôsteres detalhando cada um dos personagens do longa, das múltiplas versões de Barbie e Ken até humanos inéditos. No elenco, veteranos como Helen Mirren e Will Ferrell, comediantes famosos, astros queridos do streaming e até Dua Lipa dão mais brilho ao aguardado longa, que estreia em 20 de julho nos cinemas.

Além da protagonista de Margot Robbie, serão mais 10 Barbies, cada qual com uma vocação especial. Dua Lipa vive a Barbie sereia — e a cantora pop ainda ficou responsável pela composição de algumas canções originais para o longa. Também estarão no filme: a Barbie médica (Hari Nef), a Barbie física (Emma Mackey, de Sex Education), a Barbie juíza da Suprema Corte (Ana Cruz Kayne), a Barbie advogada (Sharon Rooney), a Barbie presidente (Issa Rae), a Barbie diplomata (Nicola Coughlan, de Bridgerton), a Barbie escritora (Alexandra Shipp), a Barbie vencedora do Pulitzer (Ritu Arya) e a Barbie especialista em espacates (Kate McKinnon). Emerald Fennel completa o elenco de bonecas como Midge, a melhor amiga da boneca de plástico mais famosa do mundo.

Já as versões de Ken são mais padrões. Ryan Gosling, responsável pela principal encarnação do famoso namorado no longa, é acompanhado pela frase “ele é apenas Ken” em seu pôster individual. Seus colegas de personagem — Kingsley Ben-Adir, Simu Liu, Scott Evans e Ncuti Gatwa — são caracterizados pela campanha como “mais um Ken”, “Ken de novo”, “também Ken” e outras variações. O único outro boneco é Allan, vivido por Michael Cera, inspirado em uma linha de pouco sucesso lançada em 1964.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BARBIE (@barbiethemovie)

Ainda sem sinopse oficial, é especulado que o filme acompanhe a estadia de Barbie e Ken no mundo real, ideia reforçada pelo anúncio de personagens humanas vividas por America Ferrera e Ariana Greenblatt, além de papéis do mundo corporativo assumidos por Will Ferrell, Connor Swindells e Jamie Demetriou. Helen Mirren finaliza a lista estrelada como a narradora da história.

Barbie teve seu primeiro trailer em dezembro de 2022. Sem revelar muito da história, o vídeo se inspirou em 2001: Uma Odisséia no Espaço para representar a adoração de um grupo de crianças pela boneca desde sua chegada ao mercado. O filme é dirigido por Greta Gerwig, de Lady Bird: A Hora de Voar e Adoráveis Mulheres, que o co-escreveu com o parceiro Noah Baumbach, um dos cineastas mais célebres do cinema independente americano, diretor de História de um Casamento.