Acusado de expor fotos do corpo de Marília Mendonça é preso

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu nesta segunda-feira, 17, um homem de 22 anos que espalhou imagens do corpo dos sertanejos Marília Mendonça, Cristiano Araújo e Gabriel Diniz na internet. Em nota, a PCDF informou que um mandado de busca e apreensão resultou na prisão em flagrante do responsável, que utilizou o Twitter para difundir as imagens dos artistas.

A ação faz parte da chamada Operação Fenir, deflagrada nesta segunda-feira pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos. A investigação chegou até ele depois de identificar administradores de perfis nas redes sociais que divulgaram e compartilharam as fotos obtidas ilegalmente. No Brasil, o crime de vilipêndio de cadáver pode resultar em detenção de 1 a 3 anos e pagamento de multa.

As fotos do corpo de Marília foram vazadas no Twitter na quinta-feira, 13, e a Polícia Civil de Minas Gerais, estado onde a cantora morreu depois de ser vítima de um acidente aéreo, abriu uma investigação para apurar o caso. Em um comunicado oficial, o advogado da família, Robson Cunha, disse que é inconcebível que documentos de um processo sigiloso tenham sido vazados de forma “irresponsável, desumana e criminosa”

No Instagram, a mãe da rainha da sofrência, Ruth Dias, pediu justiça, disse que a internet não pode ser uma terra sem lei e chamou os responsáveis pelo vazamento de delinquentes. “Não tem outra palavra. São delinquentes que não respeitam a memória de uma pessoa que se foi. Seja ela qual for. Não é porque é a minha filha e é a Marília, não”.

