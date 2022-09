Os problemas de saúde que levaram irmão de Marília Mendonça a deixar dupla

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O irmão mais novo de Marília Mendonça (1995-2021), João Gustavo, anunciou em seu Instagram que desfez a dupla sertaneja com o amigo Dom Vittor. Por meio de um comunicado oficial, o músico, de 21 anos, disse que se afastou para tratar de uma depressão e uma esofagite em decorrência de um “luto mal vivido”, após a morte da irmã e do tio Abicelí Silveira Dias Filho, em 5 de novembro de 2021.

“Chegou a hora de me cuidar, entender tudo o que aconteceu, viver o que não vivi, para poder seguir. Não sei se na música, hoje me sinto incapaz de tomar uma decisão olhando para o futuro. A minha prioridade é ficar perto da minha mãe, do meu sobrinho e acima de tudo de mim mesmo”, escreveu.

O comunicado continua: “Na estrada ele sentiu a saudade ‘gritar’, as lembranças da irmã do tio, o luto mal vivido lhe trouxeram uma carga emocional muito forte, desencadeando uma depressão, além de esofagite aguda. Por estes motivos, João Gustavo precisa se cuidar, tratar de saúda física e mental.”