Mãe de Marília Mendonça reage após vazamento de fotos da filha no IML

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A mãe de Marília Mendonça, Ruth Dias, reagiu ao vazamento de fotos da filha no IML na internet. Na manhã desta sexta-feira, 14, a avó de Léo se manifestou nas redes sociais dizendo que “a família está chocada com tanta monstruosidade”, mas não surpresa. “Esses monstros que fizeram isso não me surpreendem porque já haviam feito outra vez. O que está faltando é lei. É justiça. A gente precisa que esses delinquentes paguem”, exigiu Ruth.

As fotos do corpo de Marília foram vazadas no Twitter na tarde da quinta-feira, 13, e a Polícia Civil de Minas Gerais abriu uma investigação para apurar o caso. Em um comunicado oficial, o advogado da família, Robson Cunha, disse que é inconcebível que documentos de um processo sigiloso tenham sido vazados de forma “irresponsável, desumana e criminosa” e informou que a mãe de Marília preferiu não se manifestar de imediato. Nas redes sociais, dona Ruth explicou que decidiu esperar para falar por causa do neto, Léo, de 3 anos. “Ele já entende alguma coisa que eu falo. Ele já entende quando acontece alguma coisa”, esclareceu ela.

A mãe da rainha da sofrência ainda disse que as redes sociais não podem ser uma terra sem lei e chamou os responsáveis pelo vazamento de delinquentes. “Não tem outra palavra. São delinquentes que não respeitam a memória de uma pessoa que se foi. Seja ela qual for. Não é porque é a minha filha e é a Marília, não”, disse ela. “Eu não desejo pra você a dor que eu passei, mas em um certo momento da sua vida você vai lembrar disso que você fez e vai lembrar de mim”, disse ela antes de pedir para que as pessoas não compartilhem as imagens. “Não compactuem com isso. Não dê ibope para criminosos, porque você vai estar cometendo um crime também”, concluiu.

No auge da carreira, Marília Mendonça morreu aos 26 anos em 5 de novembro de 2021 em um acidente de avião junto com seu tio, seu produtor, o piloto e co-piloto da aeronave de pequeno porte.