Marília Mendonça bate recorde no Spotify e atinge 9 bilhões de reproduções

Mais de um ano após a morte de Marília Mendonça, em novembro de 2021, a cantora sertaneja continua batendo recordes. A artista se tornou a primeira brasileira a ter mais de 9 bilhões de reproduções de suas músicas no serviço de streaming Spotify. Por mês, as músicas de Marília são tocadas cerca de 12 milhões de vezes.

Das artistas latinas, as únicas a atingirem a mesma marca de Marília foram Camila Cabello, Karol G e Shakira. Marília foi também a cantora mais ouvida do Spotify brasileiro pelo terceiro ano consecutivo. No ranking seguem a dupla Henrique & Juliano (2); Jorge & Mateus (3), Gusttavo Lima (4) e Maiara & Maraisa (5).

Sem surpresa, o ritmo sertanejo também dominou as paradas entre os álbuns mais tocadas. Em primeiro lugar ficou Manifesto Musical, por Henrique & Juliano. A lista segue com Festa das Patroas 35%, por Marília Mendonça, Maiara & Maraisa (2); Buteco in Boston (Ao Vivo), por Gusttavo Lima (3); Próximo Passo, por Hugo & Guilherme (4) e Chama Meu Nome, por Pedro Sampaio (5).