Marília Mendonça é a mais ouvida no Spotify Brasil pelo 3º ano consecutivo

Depois de ocupar o posto de mais ouvida na Deezer em 2022, agora foi a vez de Marília Mendonça dominar também o topo das paradas do Spotify. Pelo terceiro ano consecutivo, a cantora sertaneja, que morreu há um ano, foi a artista mais escutada no Brasil na plataforma de streaming. No ranking seguem a dupla Henrique & Juliano (2); Jorge & Mateus (3), Gusttavo Lima (4) e Maiara & Maraisa (5).

Sem surpresa, o ritmo sertanejo também dominou as paradas entre os álbuns mais tocadas. Em primeiro lugar ficou Manifesto Musical, por Henrique & Juliano. A lista segue com Festa das Patroas 35%, por Marília Mendonça, Maiara & Maraisa (2); Buteco in Boston (Ao Vivo), por Gusttavo Lima (3); Próximo Passo, por Hugo & Guilherme (4) e Chama Meu Nome, por Pedro Sampaio (5).

Já o ranking das músicas mais tocadas, o sertanejo só não dominou porque o rapper Xamã conseguiu se destacara com o hit Malvadão 3. O primeiro lugar foi ocupado por Mal Feito – Ao Vivo, por Hugo & Guilherme. Em segundo e terceiro lugares, estão Malvadão 3, por Xamã, e Vai Lá Em Casa Hoje, por George Henrique & Rodrigo. Completam a lista Molhando o Volante, por Jorge & Mateus e Dançarina, por Pedro Sampaio (5).

Confira os mais escutados no Brasil na Retrospectiva Spotify 2022

Top 5 artistas mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Marília Mendonça Henrique & Juliano Jorge & Mateus Gusttavo Lima Maiara & Maraisa

Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no Brasil em 2022

Mal Feito – Ao Vivo, por Hugo & Guilherme Malvadão 3, por Xamã Vai Lá Em Casa Hoje, por George Henrique & Rodrigo Molhando o Volante, por Jorge & Mateus Dançarina, por Pedro Sampaio

Top 5 álbuns mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Manifesto Musical, por Henrique & Juliano Festa das Patroas 35%, por Marília Mendonça, Maiara & Maraisa Buteco in Boston (Ao Vivo), por Gusttavo Lima Próximo Passo, por Hugo & Guilherme Chama Meu Nome, por Pedro Sampaio

Top 5 gêneros musicais mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Sertanejo Pop Funk carioca Sertanejo universitário Sertanejo Arrocha

Top 5 playlists do Spotify mais escutadas no Spotify no Brasil em 2022

Top Brasil Esquenta Sertanejo Funk Hits Potência Sertaneja Paredão Explode

Top 5 gêneros de podcast mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Sociedade & Cultura Educação Comédia Religião & Espiritualidade Saúde & Fitness

Top 5 podcasts mais escutados no Spotify no Brasil em 2022

Podpah A Mulher da Casa Abandonada Mano a Mano Café da Manhã Psicologia na Prática