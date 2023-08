A resposta sincera de Anitta sobre acusações de vulgaridade

Nessa quarta-feira, 16, Anitta foi a convidada do programam Saia Justa, do GNT, e conversou com as apresentadoras sobre a carreira e vida pessoal. Em um trecho da entrevista, ela é questionada sobre a ideia de ser “sexy sem ser vulgar” e as acusações de vulgaridade pelos clipes rebolando. “Se não fosse disso que gostassem não ia dar mais audiência quando tem”, dispara. “As pessoas querem ver, elas só não querem admitir que elas querem ver. Mas é o que as pessoas têm interesse de ver e eu não vejo problema nenhum”, responde.

A cantora concordou com as apresentadoras que a diferenciação entre sexy e vulgar tem um viés de raça e classe social. Ela também comentou que a exibição do corpo em seus clipes está mais atrelada a uma vontade própria do que ao retorno financeiro que isso traria. “Acho que quando a mulher faz isso é porque ela tem prazer. Eu quando estou peladona no clipe ou dançando é porque estou afim”, revela, complementando em seguida. “Quando é um homem que coloca, normalmente ele está pensando no resultado financeiro disso. Quando é a mulher fazendo isso com ela mesma, ela está querendo se curtir”.

Aos 30 anos, a cantora fala abertamente sobre sexualidade e conta que o assunto era tratado de maneira séria em casa, com muita orientação da mãe. “Ela sempre falou do valor do estudo, que era sempre prioridade. Sexualmente, ela sempre falava de prevenção e me direcionou de forma que eu somente começasse uma vida sexual quando tivesse responsabilidade para lidar com as consequências disso”, disse Anitta, complementando que, com a exceção do abuso que sofreu na adolescência, suas experiências sexuais começaram somente após os 18 anos. “Eu não queria correr o risco de não estar preparada”.

Anitta falou ainda sobre o novo projeto, Funk Generation: Favela Love Story, que será lançado hoje às 21h nas plataformas de streaming. A cantora mostrou para o público um trecho do clipe de Used To Be, música em inglês inspirada em um novo momento de sua vida amorosa. A música é parte de uma trilogia iniciada em Funk Rave, que além de Used to Be, que fecha a história, terá também Casi, Casi, parceria com Marina Sena e Duda Beat. “Eu estava contando para eles [produtores] que eu estou mais tranquila. Eu pegava todo mundo, dava para todo mundo, e hoje em dia para querer trocar a minha energia eu estou analisando mil vezes. E aí eles falaram: então vamos fazer”, disse ela sobre a inspiração de Used to Be.

