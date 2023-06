O deboche da Netflix com Anitta por crítica a ‘Black Mirror’

A cantora Anitta criticou a sexta temporada de Black Mirror, que chegou à Netflix neste mês, e recebeu uma resposta debochada da plataforma nas redes sociais neste domingo, 25. “Alguém mais assistiu Black Mirror e não entendeu nada do por quê a série não é mais o que era? Parece até outra série. Não é mais sobre tecnologia, agora é ‘thriller’ aleatório, os diálogos malfeitos, as histórias bobas sem propósito… Que doideira. O único episódio que segue o estilo da série é o primeiro… O resto vai só ladeira abaixo”, opinou a artista em seu perfil no Twitter. “Mudou porque Black Mirror agora tá focado na carreira internacional”, ironizou a página oficial da Netflix, em referência à carreira da própria Anitta, que decidiu investir em músicas que conquistem o público estrangeiro. Logo em seguida, o perfil do serviço do streaming brincou sobre a participação da cantora na sétima temporada de sua série espanhola Elite.

