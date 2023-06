Final da Champions consolida parceria entre Anitta e o universo esportivo

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Nesse sábado, 10, Manchester City e Inter de Milão se enfrentam em Istambul, na Turquia, pela final da UEFA Champions League. O duelo decisivo, transmitido pelo SBT, TNT Sports e HBO Max, terá partição especial de uma brasileira: a cantora Anitta, uma das atrações principais do show de abertura da partida, marcado para 15h45 do horário de Brasília. Essa não é a primeira vez que a carioca se apresenta em um evento esportivo de grande porte: nos últimos anos, a cantora tem dominado esse universo, em especial o futebol, para aumentar sua visibilidade global, alavancando assim a carreira internacional.

A estratégia inteligente começou em território brasileiro. Em 2016, Anitta se apresentou na abertura das Olimpíadas do Rio ao lado de Gilberto Gil e Caetano Veloso, a convite do ultimo. O Comitê Olímpico Internacional estimou, na época, que 342 milhões de pessoas em todo o planeta assistiram à cerimônia que aconteceu no Maracanã, dando a ela uma visibilidade preciosa, e inédita, fora do Brasil.

Daí em diante, as quadras e arquibancadas tornaram-se armas poderosas para Anitta. Em 2016 e 2017, ela deu voz ao hino nacional no GP de Interlagos de Fórmula 1, em São Paulo. Mais recentemente, em 2022, já mais consolidada nos Estados Unidos, se apresentou no show de abertura do primeiro GP de Miami, com o hit Envolver. No futebol não foi diferente: voltou ao Maracanã em 2019 para o show de encerramento da Copa América, onde o Brasil sagrou-se campeão contra o Peru. Também em 2019 e, depois, em 2021, cantou na final da Libertadores da América.

Se nas competições futebolísticas anteriores o foco era, principalmente, na América Latina, a Liga dos campeões rompe as barreiras continentais. Isso porque, com o status de principal competição do futebol de clubes do mundo, a UEFA Champions League costuma ter uma audiência global entre 380 e 400 milhões de pessoas — e, é claro, tem grande apelo na Europa, um mercado musical cobiçado. No ano passado, inclusive, a cantora fez uma turnê de 14 shows pelo velho continente, e tocou para 80.000 pessoas no Rock In Rio Lisboa. Resta saber que outras portas os gramados da Champions League abrirão para a brasileira.