A resposta de Madonna às críticas recebidas por sua aparência

Madonna rebateu os comentários sobre sua aparência que se proliferaram nas redes sociais após o Grammy, dizendo que a cantora de 64 anos estava “irreconhecível” pelo excesso de procedimentos estéticos. “Um mundo que se recusa a celebrar as mulheres com mais de 45 anos sente a necessidade de puni-la se ela continua a ser forte, trabalhadora e aventureira”, disse a cantora. Segundo ela, sua aparência foi distorcida pela lente das câmeras do evento, exibido no domingo, 5 — Madonna introduziu a apresentação dos artistas Sam Smith e Kim Petras.

Alguns dias antes, a cantora publicou fotos no Instagram que também motivaram estranhamento — mas não de seus fãs mais fiéis: estes estavam animadíssimos com o anuncio da turnê mundial Madonna Celebration Tour, em comemoração aos 40 anos de carreira da cantora. Por enquanto, o Brasil não está na lista de países que receberão a turnê.