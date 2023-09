A reação de Xororó após Bruno Mars tocar ‘Evidências’ no The Town

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Os músicos da dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó foram pegos de surpresa neste domingo com uma improvável homenagem da banda de Bruno Mars à dupla, durante o show no The Town. Bruno Mars, que falou em português com a plateia e até brincou dizendo que ele era o “Bruninho”, fez uma apresentação impecável e conquistou a plateia com simpatia e alegria. Em um momento do show, o tecladista John Fossit, que é fã de música brasileira e do Pelé, tocou Evidências, clássico de Chitãozinho & Xororó, levando a plateia a cantar em uníssono a canção.

Nas redes sociais, Xororó postou o vídeo do momento e escreveu na legenda: “Foi Surreal acordar com essa notícia! Bruno Mars tocando Ch&X – Evidências”. No perfil da dupla, eles escreveram: “Ficou lindo demais”.

Recentemente estreou no canal Globoplay uma série biográfica da dupla, As Aventuras de José & Durval, que conta a história dos dois sertanejos desde a infância até o estouro da música Evidências.

Assista ao momento:

