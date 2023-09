Show de Bruno Mars no The Town começa com microfone mudo em transmissão

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Depois de seis anos sem vir ao Brasil, Bruno Mars subiu ao palco do The Town para o primeiro dos dois shows que fará no festival. A apresentação, no entanto, começou com problemas na transmissão: enquanto Bruno cantava o hit 24k Magic, o público presente no festival vibrava junto com ele, mas quem assistia a apresentação no Multishow não conseguia ouvir a voz do havaiano.

Nas redes sociais, os usuários chegaram a questionar se o microfone estava desligado, e até acharam que a própria televisão estava com defeito. Quem estava na Cidade da Música, no entanto, ouviu tudo normalmente desde o começo. Ao que tudo indica, o erro não passou de um problema técnico que já foi normalizado.

Confira as reclamações:

Bruno Mars cantando no #TheTown2023 com o microfone desligado. pic.twitter.com/kds4u10TsD — Central Reality (@centralreality) September 4, 2023

O microfone do Bruno Mars ta mudo gente pelo amoooor #BrunoMarsNoMultishow pic.twitter.com/px0B0PuqS1 — Kamilla Buzolic 🐝 (@KamillaBuzolic) September 4, 2023

6 anos sem ouvir o Bruno mars no Brasil pra chegar no dia e da problema no microfone pic.twitter.com/omx3QzhG4R — lil emilyᶜʳᶠ (@jaurdear) September 4, 2023

Ligaram o microfone do Bruno Mars e agora ta dando pra ouvir os hits dele vitória do povo de Deus obrigado multishow #BrunoMarsNoMultishow pic.twitter.com/Vs2EyqWh9P — milly 🪩 (@paradinh4) September 4, 2023

gente eu não fiquei acordada até agora pra ver o Bruno Mars com o microfone desligado ALGUÉM ARRUMA — luísa (@luisajjf) September 4, 2023