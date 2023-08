Com mullets e sem polêmica: o que esperar da série de Chitãozinho & Xororó

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O Hino Nacional todo mundo aprende nas escolas, mas o “verdadeiro” hino do Brasil ficou conhecido mesmo por meio das rádios populares no início dos anos 1990, quando a dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó gravou a música Evidências. Trata-se, é claro, de um chiste, mas o hit, que se tornou o favorito dos karaokês, ajudou a fazer a fama dos irmãos paranaenses.

O que poucos conhecem, no entanto, é a história de superação que eles tiveram para chegar ao topo das paradas de sucesso. Nesta sexta-feira, 18, estreia na Globoplay a série As Aventuras de José & Durval, dividida em oito capítulos de 45 minutos, que contará justamente a trajetória da dupla, desde a infância paupérrima na roça, na cidade de Astorga (PR) em 1968 até o estrelato nacional em 1990. Os três primeiros episódios chegam à plataforma na data de estreia e os outros cinco serão disponibilizados um a cada semana até o dia 22 de setembro.

Apesar da série mostrar a infância difícil e muito pobre, com o pai alcoólatra e a mãe bipolar, trata-se de uma obra com a chancela da dupla, portanto, o enredo jamais se aprofunda em fatos polêmicos. Pelo contrário, em diversos momentos, a história é arrastada e chapa-branca. Para se ter ideia, Evidências, por exemplo, só aparecerá lá no quarto episódio. Isso não significa, no entanto, que seja ruim. A produção toca fundo no coração dos fãs.

Uma das sacadas dos roteiristas, comandados por Rafael Lessa, foi misturar fatos reais com situações fictícias, dando à produção um ar quase de fábula. Num dos episódios, a dupla ganha uma mixaria fazendo peças teatrais sofríveis em um circo e não tem local para dormir. A saída é se apresentar em um cabaré, onde Chitãozinho se apaixona por uma garota de programa que o deixa passar as noites por lá. Segundo Rafael, os fatos da vida dos dois cantores estão lá, mas não necessariamente no exato dia ou local que aconteceu e alguns personagens fictícios representam duas ou três pessoas que passaram pela vida deles. “Foi talvez o nosso maior desafio. Foi um momento lindo demais”, disse Rodrigo Simas sobre a emoção de gravar a cena em que a dupla grava Evidências pela primeira vez. Eles também comentaram sobre a caracterização dos personagens e os famosos corte de cabelo tipo mullets. “Quando nos olhávamos no espelho caracterizados, eu pensavao: ‘Meu Deus!’. Tinha aplique, peruca, muitas coisas. Mas era muito bom”, completou.

Dirigido por Hugo Prata, a produção é protagonizada pelos irmãos Rodrigo e Felipe Simas, que interpretam a dupla na fase adulta e impressionam pela caracterização da dupla. Os atores estreantes Pedro Tirolli e Pedro Lucas dão vida a dupla na infância. Marco Ricca e Andréia Horta interpretam Mário e Araci, pai e mãe de Durval e José, nomes reais da dupla. Nos primeiros episódios, os dois atores roubam a cena, imprimindo na medida certa o drama necessário que o casal enfrentou para criar os filhos artistas.

Chitãozinho contou que se emocionou muito vendo a série. ” A gente vive nessa correria e não consegue nem parar para pensar no que estamos fazendo. Somos dois humildes sertanejos que saíram do Paraná, na infância, e chegar onde chegamos nos emociona muito”, disse o cantor. Xororó completou: “Assistir a tela a nossa história acontecendo nos ajudou a entender também um pouco o nosso sucesso”, afirmou.

Completam o elenco as atrizes Duda Galvão e Ana Herman, que dão vida, em diferentes fases, a Rosária, uma das irmãs de José e Durval. Noely Lima também é destaque na produção ao ser interpretada por Màrjorie Gêrardi, enquanto Larissa Ferrara é Adenair, a primeira esposa de Chitãozinho. Outras duas figuras emblemáticas dessas mais de cinco décadas de estrada de Chitãozinho & Xororó que não ficam de fora da trama são Geraldo Meirelles (Augusto Madeira), um dos principais incentivadores da dupla, e Homero Béttio (Thiago Brianti), amigo e empresário dos irmãos.

