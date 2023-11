A razão de Roger Waters não conseguir se hospedar na Argentina e Uruguai

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O músico e compositor britânico Roger Waters denunciou em uma entrevista ao jornal Pagina 12, do Uruguai, que não conseguiu se hospedar nos hotéis da Argentina e Uruguai. O músico fará shows em Montevidéu nesta sexta-feira, 17, e em Buenos Aires nos dias 21 e 22, no estádio do River Plate.

“Estou furioso. A cidade de Montevidéu está fechada para mim e eu não tenho onde ficar”, disse o músico. “Eu jantaria nesta quinta-feira com José Mujica. Ele é meu amigo e eu não posso ir. Não posso jantar com Mujica porque o lobby israelense e como quer que eles se chamem, me cancelaram”, completou.

O ex-baixista do Pink Floyd se refere ao e-mail enviado ao hotel Sofitel de Montevidéu, no qual Roby Schindler, presidente do Comitê Central Israelita do Uruguai afirma que Roger Waters é misógino, xenófobo e antissemita. “Ele aproveita sua fama de artista para mentir e vomitar seu ódio contra Israel e todos os judeus. Ao recebê-lo, você será, mesmo que não queira, um propagador do ódio que este homem exala e estará contribuindo para o aumento da judeofobia”.

Sem ter onde se instalar, o músico segue hospedado em São Paulo, onde fez shows na semana passada, e afirmou que voará para Montevidéu e Buenos Aires no dia do show, retornando logo em seguida para São Paulo onde deverá dormir. “De alguma forma esses idiotas do lobby israelense conseguiram cooptar todos os hotéis de Buenos Aires e Montevidéu e organizaram este boicote extraordinário baseado em mentiras maliciosas que têm contado sobre mim”, disse o músico.

Waters afirmou que as acusações de misoginia partiram da esposa de David Gilmour, ex-colega de Pink Floyd, Poly Samson. “Ela é a única pessoa que já me acusou de ser misógino. Eles pegaram isso e colocaram na minha descrição geral, como um nazista e um odiador de judeus e todo o resto do absurdo absoluto que dizem sobre mim. São mentiras sujas”.

