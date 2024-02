A decepção de Xuxa com Baby do Brasil após fala sobre apocalipse: Vergonha

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

A discussão sem pé nem cabeça entre Baby do Brasil e Ivete Sangalo em trio elétrico de Salvador na noite de sábado, 10, continua rendendo entre os famosos. A ex-apresentadora infantil Xuxa resolveu entrar na pendenga e comentou em um post do reverendo Caio Fábio D’Araujo Filho sobre como ficou decepcionada com Baby.

“Caio, você é muito educado para responder, ou mesmo criticar uma situação sem entendimento nenhum, me dá vergonha de atitudes como essa, pois a Baby é alguém que me decepcionou, sempre tive muito carinho por ela e hoje… tenho certeza que a decepção faz parte do seu nome. Veveta foi simplesmente linda e educada também, como você”, comentou Xuxa.

Baby e Ivete se encontraram durante o desfile dos trios elétricos, e Baby, que é evangélica, começou a pregar para Ivete, falando sobre arrebatamento e apocalipse e pedindo para Ivete tocar a música Eva. Ivete não gostou e respondeu que o fim do mundo não iria acontecer porque ela iria “macetar o apocalipse”, afirmando que tocaria seu novo sucesso, Macetando. “Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse”, disse Ivete.

No dia seguinte, Baby apaziguou a treta, afirmando que é amiga de Ivete que divergência de opinião não é motivo para brigas. “Eu amo a Ivete ela é uma amiga antiga e Jesus a ama muito mais ainda! Tudo o que aconteceu está na direção de Deus! Em breve faço uma live pra gente falar sobre esse assunto, e para quem interessar possa”, explicou.

Na noite desta segunda-feira, 12, Ivete voltou a ter problemas no Carnaval após um tubo de gás carbônico explodir durante o desfile de seu trio elétrico. A cantora chegou a chorar e dizer que talvez fosse o fim da parceria de 22 anos que ela mantém com o bloco Coruja.