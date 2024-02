Caos e explosão em trio de Ivete Sangalo faz cantora chorar em Salvador

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Uma explosão causada por um tubo de gás carbônico na noite desta segunda-feira, 12, prejudicou o desfile do bloco de Ivete Sangalo em Salvador. A situação fez com que a cantora chorasse em cima do trio. Ao final, ela afirmou que repensará sua parceria de 22 anos com o bloco Coruja.

A explosão do tubo deixou duas pessoas feridas e, devido ao deslocamento de pessoas em cima do trio, fez com que o veículo se inclinasse, durante a passagem pelo circuito Dodô (Barra-Ondina). Após o acidente, uma densa nuvem de fumaça se formou no local. As vítimas foram atendidas pelo corpo de bombeiros e passam bem. Antes de continuar, a artista pediu que o gás fosse todo esvaziado para evitar novos incidentes.

No chão, muitos foliões ficaram desorientados e passaram mal. Um folião tentou puxar uma vaia e Ivete, chorando, desabafou. “Tem um menino ali tentando puxar uma vaia, eu queria falar que fique à vontade, querido. Não tem problema, gente. Na democracia, existe a opinião. Isso está enchendo meu coração de angústia.”