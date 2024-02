Carnaval: A declaração de amor de Baby do Brasil após treta com Ivete

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Após uma discussão sem pé nem cabeça que só poderia acontecer num desfile de Carnaval de Salvador entre Baby do Brasil e Ivete Sangalo, terminou com uma mensagem de apaziguamento feita por Baby.

As duas cantoras se encontraram na noite de sábado, 10, durante o desfile dos trios elétricos, e Baby, que é evangélica, começou a pregar para Ivete, falando sobre arrebatamento e apocalipse e pedindo para Ivete tocar Eva. Ivete não gostou e respondeu que o fim do mundo não iria acontecer porque ela iria “macetar o apocalipse”, afirmando que tocaria seu novo sucesso, Macetando. “Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse”, disse Ivete.

Na manhã desta segunda-feira, 12, Baby publicou um vídeo em suas redes sociais, comentando a polêmica após a discussão viralizar, afirmando que é amiga de Ivete que divergência de opinião não é motivo para brigas. “Eu amo a Ivete ela é uma amiga antiga e Jesus a ama muito mais ainda! Tudo o que aconteceu está na direção de Deus! Em breve faço uma live pra gente falar sobre esse assunto, e para quem interessar possa”, explicou.

“Quando ela ia parando, eu ouvi no meu ouvido direito o Pai [Deus] falar: fala, fala tudo, agora. O que é que eu posso fazer gente? Eu tenho que obedecer e eu obedeci. São coisas que eu já ouvi há muito tempo e a minha boca falou do apocalipse e do arrebatamento”, contou Baby.

A pregação de Baby continuou: “O mundo está louco, o apocalipse tem que acontecer, não tem jeito. É a única maneira de Deus interferir na Terra porque os anjos caídos já estão todos aqui embaixo, já está virando zona. O arrebatamento é maravilhoso, é para as pessoas do bem. Seremos arrebatados. Dê ouvido aos apóstolos, dê ouvido ao que está escrito. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo. No tempo de Noé foi muito pior.”

Confira a postagem na íntegra:

Gente, são oito e pouco da manhã e ainda não dormi, mas, queria deixar uma mensagem para todos por tudo que aconteceu quando viralizou o que eu disse. Em breve postarei o vídeo da Ivete me honrando, pra vocês saberem, que não tivemos nenhuma briga. Como disse Mahatma Gandhi, “divergência de opinião não é motivo para brigas”.

Eu amo a Ivete ela é uma amiga antiga e Jesus a ama muito mais ainda!

Tudo o que aconteceu está na direção de Deus!

Em breve faço uma live pra gente falar sobre esse assunto, e para quem interessar possa. Mas o alerta foi dado: “Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo”

Porque no arrebatamento o Espírito Santo sairá da terra junto com todos os arrebatados !

A tribulação que vai ficar aqui, está escrito, que nunca houve outra igual. Se por ventura isso acontecer nessa geração, enquanto estivermos vivos, precisamos ser arrebatados, pois somos do bem, somos de Deus e é só declarar Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador e reconhecer que ele é o Filho de Deus! Esse papo é muito louco, eu concordo! Mas muito mais louco é olhar pro céu e saber que não tem fim e que a Terra é uma esfera girando em torno de seu eixo! Vai encarar ou vai anestesiar? Deus está vivo e no controle de tudo, só precisamos reconectar com Ele através de seu filho o Cristo, Jesus! Queridos que Deus nos abençoe e nos dê inteligência e sensibilidade espiritual, para discernirmos e ouvirmos a sua maravilhosa voz! Meu sincero carinho e amor a todos. In the name of the Lord Jesus!