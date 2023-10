A confissão de Adele sobre relação perigosa com bebida alcoólica

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Por Amanda Capuano Atualizado em 19 out 2023, 11h32 - Publicado em 19 out 2023, 11h29

A cantora Adele contou na noite de quarta-feira, 19, que parou de beber depois de ser uma “quase alcoólatra” durante os seus vinte e poucos anos. A revelação foi feita durante um show da residência da cantora em Las Vegas. “Parei de beber há cerca de três meses e meio. É entediante. Quer dizer, eu fui uma quase alcoólatra durante boa parte dos meus 20 anos, mas sinto muita falta disso. Aproveitem o whisky, estou com muita inveja”, brincou ela, se dirigindo aos fãs, durante a apresentação.

Essa não é a primeira vez que inglesa fala sobre a relação perigosa com o álcool. A situação piorou na pandemia. Durante um show em março, a cantora havia dito que chegou a beber quatro garrafas de vinho antes do horário do almoço durante o isolamento. Em entrevista à Vogue no ano passado, ela também dissera que as bebedeiras começaram a acontecer de dia, cada vez mais cedo. “Sempre tive uma relação próxima com o álcool e sempre fui muito fascinada pelo álcool. Foi o que manteve meu pai longe de mim e eu sempre quis saber o que havia de tão bom nisso”, declarara ela, à época, citando os problemas do pai com alcoolismo.

Adele, inclusive, cortou o álcool totalmente durante um período de 2021, depois de perder o pai, Mark Evans, para um câncer de intestino. “Essa é uma ótima forma de se conhecer de verdade, apenas beber água e ficar sóbrio”, disse durante uma entrevista à Oprah Winfrey.

