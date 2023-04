Feliz no amor, Adele prepara seu próximo álbum

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Voz conhecida dos corações partidos, Adele promete surgir bem mais feliz em seu próximo álbum. É o que sugerem fontes próximas à cantora em entrevista ao jornal inglês The Sun. Segundo a publicação, Adele está mais inspirada desde que engatou o namoro com o agente esportivo Rich Paul, em 2021. As letras estão mais positivas e alegres e as novas canções estão sendo gravadas por ela em segredo. O intuito é lançar um novo álbum ainda este ano.

Se assim for, o disco pode coincidir com os novos shows da cantora em sua residência, Weekends With Adele, em Las Vegas, entre junho e novembro. VEJA acompanhou uma dessas apresentações este ano e conta como foi, clique aqui para ler mais. O último álbum da cantora, batizado de 30, trazia canções que expurgavam as dores do divórcio, mas já apontavam que Adele tinha um novo romance engatado.