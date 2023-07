O desabafo de Adele sobre a nova “moda” de atirar objetos em artistas

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

Adele está irritada com a nova mania do público de atirar objetos em artistas durante shows — e com razão. Em uma apresentação recente de sua residência em Las Vegas, a cantora inglesa desabafou para o público: “Vocês notaram como as pessoas andam esquecendo a p**** da etiqueta de show? Pessoas simplesmente jogando coisas no palco, vocês viram?”. Enquanto empunhava sua “arma” de camisetas, uma espécie de canhão que usa para presentar os fãs, ela brincou que estava afrontando a plateia. “Eu te desafio! Atreva-se a jogar algo em mim e eu vou te matar”, brincou, conforme mostra um vídeo que circula pelas redes sociais. “Essas pessoas perderam a noção”, completou Adele.

Adele talks about concertgoers throwing things at artists: “I fucking dare you. Dare you to throw something at me and I'll fucking kill you.” pic.twitter.com/vy680y8ekm — Pop Crave (@PopCrave) July 4, 2023

A cantora fazia referência a uma série de casos recentes. No último mês, a americana Bebe Rexha foi nocauteada por um celular enquanto se apresentava em Nova York, o que gerou um olho roxo e levou à prisão de um homem de 27 anos. Também em junho, Ava Max teve seu palco invadido em Los Angeles por uma pessoa que lhe deu um forte tapa, chegando a arranhar o interior de seu olho; e Kelsea Ballerini, em Idaho, foi atingida por um objeto voador. Já no último fim de semana, Lil Nas X se apresentava no festival Lollapalooza, em Estocolmo, na Suécia, quando um brinquedo sexual foi atirado em sua direção — com sorte, não se machucou, e fez piada com a situação. Meses atrás, Harry Styles também havia sido atingido em suas partes íntimas por uma garrafa.

