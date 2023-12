A ação de Gilberto Gil após uso indevido de música por rapper dos EUA

Pop, rock, jazz, black music ou MPB: tudo o que for notícia no mundo da música está na mira deste blog, para o bem ou para o mal

O rapper americano Tyler, The Creator, usou sem autorização a música Duplo Sentido (1973), de Gilberto Gil, em uma gravação de 1976, interpretada por Tetê da Bahia. A faixa foi usada em uma campanha publicitária de sua marca de roupas, Golf Le Fleur, veiculada desde 6 de dezembro. Nem a Sony Music, nem Gilberto Gil foram consultados previamente, nem houve negociação para o uso dos direitos.

Procurada pela reportagem de VEJA, a assessoria de Gil confirmou o caso. “O video Season 2 Golf Le Fleur foi lançado na semana passada e viralizou nas redes sociais do mundo todo, mas não contou com a autorização prévia de Gilberto Gil e tão pouco da Sony Publishing , que administra a obra do autor. O rapper diz ser fã de Gilberto Gil e já ligou para ele para tentar resolver a questão e pediu desculpas pelo uso da música sem autorização oficial”, diz o comunicado oficial. A Sony Music, no entanto, que administra a obra, deverá tomar as providências legais cabíveis.

Nas redes sociais, Gilberto Gil se limitou a republicar o comentário do empresário e produtor brasileiro Evandro Fióti, que diz: “Amo o querido [Tyler, The Creator]. Mas ele usou uma música inteira do Gilberto Gil sem qualquer diálogo prévio e negociação de direitos autorais? Não dá paa alegar desconhecimento. Custo acreditar que, se fosse o contrário, a resolução seria amistosa. Isso não é valorizar o Brasil. Nem os criadores. Espero que tudo se resolva de forma justa e equilibrada. Mas que vacilo.”

