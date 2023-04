A crítica de Gilberto Gil a Bolsonaro: ‘Demonizou as leis’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gilberto Gil, ao comentar sobre políticas de incentivo cultural, em especial os ajustes dados no atual governo à Lei Rouanet, assim defende que se caminhe o ministério da Cultura, sob batuta de Margareth Menezes. “A primeira coisa é a escuta, as instâncias do governo têm que aprimorar a escuta aos vários setores da produção. No caso das leis de incentivo, das quais a Lei Rouanet talvez seja a mais emblemática, a mais polêmica, a mais sujeita ao escrutínio permanente. Essa escuta vai dar a noção mais direta de que tipo de reforma, de transformação, a gente pode ter. A Lei Rouanet vem sendo objeto de constantes revisões ao longo dos últimos governos. Com exceção do último governo, que a abandonou completamente, demonizou as leis de incentivo e interrompeu esse diálogo”, diz o cantor.