Os bastidores do casamento de Randolfe e da ‘promessa’ cumprida por Lula

Lula cumpriu a promessa do “ministério do namoro”.

Nesta sexta, 28, em uma celebração para pouquíssimos convidados, o senador Randolfe Rodrigues e a advogada Priscila Barbosa Carnaúba casaram-se, como a coluna contou, tendo como testemunhas o presidente da República, a primeira-dama Janja, Caetano Veloso e Paula Lavigne.

Segundo o próprio Randolfe revelou no casamento, ele acabou surpreendido no dia anterior com a informação de que teria que fazer o “danado de um voto” na hora da celebração. Político que é, o senador achou que era para votar em alguém durante a cerimônia. Só depois descobriu que era o momento em que declararia o seu amor por Priscila diante das testemunhas.

Mas Randolfe disse mais, para além do belo “voto” feito para a advogada, agora sua esposa. Contou como os padrinhos Lula e Janja reagiram ao saber que seriam testemunhas do casamento.

“No início desse ano, tive um encontro com esse casal que eu e todo o Brasil admira e ama – o presidente Lula e Janja – e disse para eles que nós, Priscila e eu, íamos nos casar. O presidente respondeu dizendo o seguinte: ‘casa sim, casar é muito bom’. Então, Lula e Janja, o ministério do namoro já começou no governo e essa é a primeira realização para acabar com a controvérsia [de que o ministério não havia sido cumprido]”.

É que Lula havia prometido, em tom de brincadeira, criar o ministério do namoro no último 12 de junho. Para o líder do governo no Congresso, a promessa já foi totalmente cumprida.

Dos outros padrinhos – Paula e Caetano – Randolfe recebeu não só conselhos, há um ano e meio atrás, quando pediu Priscila em casamento, mas a pergunta se, diante da vida corrida de político em Brasília, tinha certeza absoluta de que se casaria. Randolfe contou, durante os votos, que respondeu sem titubear: “sim”.

Foi com um outro eloquente “sim, com certeza” que aceitou Priscila como sua esposa, na mais rápida cerimônia celebrada por uma juíza de paz, com a benção religiosa do pastor Kleber Lucas.

Ao lado de Caetano, o cantor evangélico pegou um violão emprestado e entoou o conhecido louvor “Deus cuida de mim”, regravada recentemente ao lado do ícone da MPB.

Mas não foi só nesse momento que Caetano cantou. Após uma pergunta de Lula a Orlando de Morais, querendo saber se ele e Caetano cantariam na cerimônia, decidiu-se começar por “Luz do sol”, música que os noivos gostam bastante. Teve ainda Linha do Equador e, com Janja, arriscaram Como Nossos Pais.

O casal que, se uniu de forma inusitada, reuniu ainda o novo ministro do Supremo, Cristiano Zanin, o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, os ministros das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, da Defesa, José Múcio, e dos Transportes, Renan Filho, entre outras importantes autoridades como Geraldo Alckmin.

Aliás, em um dos momentos descontraídos da festa, o vice-presidente foi convidado a cantar por Randolfe Rodrigues, momento em que noivo fazia uma homenagem ao político por sua postura no ano de 2022. Ou seja, a festa também teve, como era de se esperar, gestos políticos. O senador Renan Calheiros e o colega de Senado Humberto Costa, líder do governo na casa, completavam o time do evento.

Enquanto isso, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o deputado federal Lindbergh Farias pareciam, assim como os noivos, certos de que a promessa de Lula sobre o ministério do namoro foi cumprida. O casal estava sempre junto na festa que parou Brasília por algumas horas.